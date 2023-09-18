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Farklı şehirlerden 72 motokros tutkununu bir araya getiren organizasyon için özel olarak hazırlanan parkurda yarışmacıların yaptığı gösteriler nefesleri kesti. Zamana karşı nefes kesen performanslar sergileyen sporcuların gösterileri izleyenlerin heyecan ve adrenalini üst düzeye çıkardı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen etkinliğe vatandaşların ilgisi de hayli yoğun oldu.

12 ilden 72 sporcunun katıldığı yarışlar 4 kategoride gerçekleştirildi. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı törenle verildi.

Ödül törenine Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da katıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, enduro festivalinin çok güzel bir gösteriye sahne olduğunu belirterek yarışmaya katılan sporculara teşekkür etti.

Enduro festivaline katılım sağlayan illerin kulüp başkanlarına da teşekkür plaketleri verildi.

4 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda; Hobi kategorisinde Ahmet Melih Yardımcı birinci, Mehmet Taha Tomak ikinci, Emrah Güreli üçüncü, Veteran kategorisinde Aydın Kırdar birinci, Gökhan Selçok ikinci, Kerem Çetinkaya üçüncü, Usta Kategorisinde Erkan Şahin birinci, Ekan Yüksek ikinci, Bekir Kocaoğlu üçüncü, Prestij kategorisinde ise Bayram Uysal birinci, Kenan Kazan ikinci, Kadirhan Kocabaş üçüncü oldu.