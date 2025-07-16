Konya’da düzenlenen Mental-Down Atletizm ve Masa Tenisi Yüzme Türkiye Şampiyonasında Çorum’un yetiştirdiği Özel Sporcu Enes Borucu Türkiye Şampiyonu oldu.

11-14 Temmuz tarihleri arasında Konya’da yapılan TASSK Türkiye Şampiyonasında cirit branşında Zübeyde Hanım Özel Eğitimspor Kulübnden Enes Borucu Down Sendromlular kategorisinde kendi rekorunu kırarak yine altın madalyanın sahibi oldu.

Daha önce 21.93’lük derecesi ile Türkiye rekonunun sahibi olan Enes Borucu Konya’da bu derecesini 22.58’e çıkartarak tarihi bir başarıya imza attı. Sporcunun antrenörü Mehmet Ali Kurt Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın himayesinde Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ın destekleri ile yoğun geçen bir çalışma sonunda bu başarıya ulaşan sporcusu Enes Borucu’yu tebrik etti.

Mehmet Ali Kurt bu başarıda emeği geçen tüm Özel Sporcular ailelerine ayrıca teşekkür etti.