Çorumlu Teknik Adam Erdi Garip 3. ligde şampiyonluk mücadelesi verecek olan 12 Bingölspor teknik ekibinde yer aldı. 12 Bingölspor takımı Çorum FK’nın ikinci takımı gibi oldu. erdi Garip’ten önce kırmızı siyahlı takım iki futbolcusu Osman Şahin ve Berkay Arı ile sözleşme imzaladıktan sonra kiralık olarak 12 Bingölspor takımına kiralamıştı.

1988 Çorum doğumlu Erdi Garip Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu. İlimiz amatör liginde Gençlerbirliği ve Çorum FK takımlarında teknik sorumlu ve antrenör olarak görev yapan Erdi Garip ilk profesyonel tecrübeli 12 Bingölspor takımında yaşayacak.

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayacak olan 12 Bingölspor Teknik Direktör Ulaş Ulaşan yönetiminde başlayacak çalışmalarında Erdi Garip’de ilk kez profesyonel ligde görev alacak. Çorum Gençlerbirliği başkanı Mehmet Yalçın’ın yeğeni Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın’ın ise kuzeni olan Erdi Garip her iki isminde üzerinde emeklerinin çok olduğunu belirterek ikisine de ayrı ayrı teşekkür etti ve onların güvenlerini boşa çıkamamak ve mahcup etmemek için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.