Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü aralarında ÜLKE TV Genel Yayın Yönetmeni ve Haber7 Yazarı Hasan Öztürk'ün de olduğu gazetecilerle yaptığı söyleşide gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında anayasa çalışmalarına ilişkin konuştu, Bahçeli'nin Erdoğan'a yönelik "Derdi, vatan-millet olan bir cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur.” sözlerine yanıt verdi.

11 ARKADAŞIMIZI GÖREVLENDİRDİM

►SORU: Yeni anayasa çalışmaları için hukukçulardan oluşan bir ekip kurdunuz. Bu ekip nasıl çalışacak ve bir takvim var mı? Türkiye yeni anayasaya ne zaman kavuşur? Sizin olmazsa olmazınız var mı? Bir de CHP'nin yapıcı olmayan tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok. Bu sözü sadece biz vermedik. Nice konuşanlar oldu ve hepsi “sivil anayasa, sivil anayasa” dediler. Seçim meydanlarında hemen hemen bütün partiler ve liderler milletimize hep yeni anayasa vadetti. Peki gelinen bir nokta var mı, yok. Çünkü sözü veriyorlar ama attıkları bir adım yok.

Biz bu konuda somut adımlar attığımız gibi hazırlıklarımızı da yaptık. Bu hazırlıklar yeni anayasa konusunda bir altyapı oluşturdu. Görevlendirdiğimiz ekip inşallah çok titiz bir çalışma yapacak. Şu an itibarıyla siyasi çıkarların ötesinde, ülkemizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak uzun soluklu bir anayasayı ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de 11 arkadaşımızı görevlendirdim. Bayram sonrası inşallah bu çalışmaları başlatacaklar.

"SADE, ANLAŞILIR BİR ANAYASA HAZIRLAYALIM İSTİYORUZ"

Vesayetçi izlerden arınmış, demokratik meşruiyeti güçlendirecek, hak ve özgürlükleri güvence altına alacak bir metin olsun istiyoruz. Mevcut anayasa dili de zaten problemli. Biz bu tür problemleri olan bir anayasa değil, bunlardan arındırılmış sade, anlaşılır, uygulamaya dönük bir anayasa hazırlayalım istiyoruz.

Bu hukukçu arkadaşlarımız, mesela Serap Yazıcı Özbudun hocamız gibi isimler zaten anayasa üzerinde çalışması olan kişiler. Onlarla birlikte bu çalışmaları yürütelim istiyoruz. Biz iyi niyetliyiz ve karşımızda da hüsnüniyetli bir yaklaşım bekliyoruz. Diyoruz ki “gelin millete verdiğimiz sözü beraberce yerine getirelim.” Çünkü anayasa, bir partinin değil, milletin tamamını kapsayan bir toplumsal sözleşme niteliğindedir. Bu yüzden en geniş mutabakatı burada arıyoruz.

Maalesef CHP'nin her zamanki “istemezük” yaklaşımı, bu işte de kendini gösterdi. Siyaset toplumun tümü etrafında şekillenir. Eğer CHP'de burada uzlaşmacı bir yaklaşım ortaya koyarsa biz onlarla niye çalışmayalım, çalışırız. Ama ne yazık ki böyle bir yaklaşım söz konusu değil.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE YANIT: "Biz anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz"

►SORU: Yeni anayasayla ilgili Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması gündeme geldi. Siz de bu doğrultuda “benim adaylık gibi bir derdim yok” açıklaması yaptınız. Bunun üzerine de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir yorumu oldu. “Derdi, vatan-millet olan bir cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur.” dedi. Bu haftalardır tartışılıyor. “Cumhurbaşkanı gerçekten aday olmayacak” yorumu yapanlar da var. Hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının sizden yorumunu dinleyelim, hem de bu adaylık tartışmasına belki biraz daha net yorumlar getirirsiniz.

"KIYMETLİ BİR DURUŞ SERGİLEMİŞTİR"

Sayın Bahçeli tecrübesiyle, birikimiyle Türk milliyetçiliğinin aksakalıdır. Kendisi Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliği, devletimizin bekası için çok kıymetli bir duruş sergilemiştir. İttifakımız sadece seçim kazanmaya yönelik değil, Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye dönük bir devlet vizyonudur. Cumhur İttifakı'nın temelinde karşılıklı güven, istikrar arzusu ve milli konularda ortak duruş yer almaktadır. Yolumuza bu şekilde güçlenerek devam ediyoruz.