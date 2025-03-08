Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, esnaf kendini ne kadar güvende hissederse, milletin de kendini o kadar huzurlu hissedeceğini kaydetti.

Esnaf ve sanatkara kredi müjdesi

Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin şahıs üstü limitinin 2002'de yalnızca 5 bin lira olduğunu, bu limiti genel işletme kredileri için 750 bin liraya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu noktada şu müjdeli haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında, 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. TESKOMB kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın önemli beklentilerinden birini daha karşılamış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."