Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce temeli atılan hızlı tren projesiyle ilgili açıklama yaptı.

Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak bu hatla Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştireceklerini belirten Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi’nde Delice-Çorum etabının temelini iki gün önce attık.

Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak bu hatla inşallah Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştireceğiz.

İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye’yi küresel ticaretin lojistik merkezi haline getireceğiz.

Saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak.

Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inecek.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi’nde Delice-Çorum etabının temelini iki gün önce attık.

Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak bu hatla inşallah Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştireceğiz.

İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye’yi küresel ticaretin lojistik merkezi haline getireceğiz.

Saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak.

Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inecek.

173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de bitmesiyle Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak.

5 istasyon, 8 tünel, 26 köprü ve viyadük ile 16 üst geçitten oluşan hattı Allah nasip ederse 2029 yılında devreye almayı planlıyoruz.

Mahallî idareler seçimleri döneminde muhalefetin çeşitli spekülasyonlarına konu olan hattımızın şehirlerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum."