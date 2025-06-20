Geçtiğimiz yıllarda MHP'de İl Başkanlığı görevi yapan Ali Fatih Göktuğ, Anahtar Parti'nin yeni Merkez İlçe Başkanı oldu.

Anahtar Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu'nun istifasının ardından yerine yeni isim atandı.

Ali Fatih Göktuğ'un Merkez İlçe Başkanı olarak atandığını duyurun İl Başkanı Nurullah Müstet, "Partimizin Merkez İlçe Teşkilatının kurulması çalışmaları kapsamında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ayhan Erel’in oluruyla, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun tensipleriyle Ali Fatih Göktuğ atanmıştır. Kendisi, bilgi birikimi, kararlılığı ve liderlik vasıflarıyla Merkez ilçemizde partimizi en iyi şekilde temsil edecek ve değerli hizmetlere imza atacaktır." dedi.

Göktuğ'a hayırlı olsun dileklerini ileten Müstet, "Başkanımız, hemşerilerimizle el ele vererek, ihtiyaçlara yönelik çözüm odaklı projeler geliştirecek ve partimizin toplumun her kesimine hitap eden siyaset anlayışını başarıyla hayata geçirecektir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcısı olsun." açıklamasında bulundu.