Ahlatcı Çorum FK’nın geçen sezon şampiyon olan kadrosunda formasını giyen tecrübeli futbolcu Selim Ilgaz Keçiörengücü’ne kiralık olarak verildi.

Fatih Karagümrük, Kayseri Erciyesspor, Hatayspor, Manisaspor formalarını giydikten sonra geçen sezon Ahlatcı Çorum FK’ya transfer olan Selim Ilgaz bu sezon başında ise Iğdırspor’a transfer olmuştu.

Ligin ilk yarısında Iğdırspor formasını 14 maçta forma giyen ancak gol atamayan Selim Ilgaz Trendyol 1. ligde mücadele eden Keçiörengücü le kiralık olarak anlaştı.

Selim Ilgaz ligin ikinci yarısında Keçiörengücü forması giyecek ve Ahlatcı Çorum FK maçına rakip olarak çıkacak.