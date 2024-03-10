Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eskort, kaparo ve internet dolandırıcılığı suçuna karışan şebekelere düzenlenen 3 ayrı operasyonla darbe vurdu. 46 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 39 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaparak 138 kişiyi mağdur eden ayrıca ‘Güvence kaparo dolandırıcılığı’ ve ‘İnternet ürün dolandırıcılığı’ belirlenen suç şebekelerine, son 1 hafta içerisinde yapılan 3 ayrı operasyonla büyük darbe vurdu.

Çok sayıda ekibin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda eskort, güvence kaparo ve internet ürün dolandırıcılığı suçlarına karışan toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 39’u tutuklanarak ceza evine teslim edildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilen yargılamada, 2 kişi ise serbest bırakıldı.