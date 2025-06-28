Ticaret Bakanlığı, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında 21 ev sahibinin ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yaptığını tespit ederek 4,2 milyon TL para cezası uyguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarını mercek altına alındığını açıkladı.

Mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, bu tür ilanlarda yalnızca aracılar değil, taşınmaz sahiplerinin de sorumlu tutulabileceği düzenlenmişti. Gürcan’ın paylaştığı bilgiye göre, yönetmelik değişikliğinin ardından yürütülen ihbar, inceleme ve analiz çalışmaları sonucunda, 21 taşınmaz sahibinin fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda, her bir taşınmaz sahibine 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.

"DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK"

Gürcan açıklamasında, “Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşması, vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için denetimler aralıksız sürecek” ifadesini kullandı.

Bakanlık, elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ilanlarının düzenli olarak ihbar, inceleme ve analizlere tabi tutulduğunu; şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısına zarar veren girişimlere karşı gerekli tüm tedbirlerin hızla alınacağını da vurguladı.

"PİYASA DEĞERİNE GÖRE FİYATLANDIRMA YAPILACAK"

Öte yandan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Sühran Aras da yeni düzenlemenin ayrıntılarına dikkat çekti. Aras, özellikle ev sahiplerinin son dönemde “günübirlik” olarak ilan fiyatlarında ani artışlar yaptığını ve bunun önüne geçmek için yönetmeliğin hayata geçirildiğini belirtti.

Aras, “Eskiden sadece aracı firmalara ceza kesiliyordu, şimdi mülk sahipleri de sorumlu tutuluyor. Bu sayede gerçek piyasa değerine uygun fiyatlandırma yapılacak” dedi.

Aras, fiyat güncellemelerinin de keyfi olarak değil, üç ya da altı ayda bir, piyasadaki gerçek artış oranlarıyla uyumlu şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.