Osmancık'ta meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti.
364 Web TV'de yer alan habere göre, olay saat 20.30 civarında Yeşil Çatma Mahallesi Yeşilkent Sitesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Ramazan Ungever’i ev içerisinde asılı halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 54 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahsın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet