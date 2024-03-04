Ahlatcı Çorum FK’nın bu hafta sonunda deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor, Bodrumspor maçından üç puanla dört eksikle döndü.

Eflatun Sarı’lı lider takım Bodrumspor deplasmanında 1-0 kazandığı maçta üç cezalı bir sakatlık verdi.

İlk yarının son dakikalarında yaşanan kavga nedeni ile sıkıntılı dakikaların yaşandığı maçın 11. dakikasında sarı kart gören Robin Yalçın dördüncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

29. dakikasında Eyüpspor’un ve ligin gol kralı Ahmet Kutucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İkinci yarının başında 56. dakikada Caner Erken ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı ve cezalı duruma düştü.

Maçın son dakikalarında ise Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan maç oynanırken oyun alanına girdiği için kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Cezalı duruma düşen Caner Erkin ve sarı kart cezalısı olan Robin Yalçın cumartesi günü oynanacak Çorum FK maçında forma giyemeyecekler.

Teknik Direktör Arda Turan da Çorum FK maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

Sakatlanarak oyundan çıkan Ahmet Kutucu’nun da Çorum FK maçına kadar iyileşmesi zor görülüyor.

Öte yandan maçta çıkan olaylan sırasında gözüne yabancı madde isabet eden Uğur Derdiyok’un da Çorum FK maçında oynayıp oynayamayacağı hafta içinde belli olacak.