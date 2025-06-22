Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FATİH ALTAYLI'YA CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN GÖZALTI

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla 'cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Altaylı, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade verdi. Altaylı işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gazeteci Altaylı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.