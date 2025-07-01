Alaca'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zile-Alaca karayolu üzerinde, Çöplü Köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.D. (35) yönetimindeki otomobil, tali (tarla) yoldan ana yola çıkmaya çalıştığı sırada, Zile istikametinden Alaca yönüne seyir halinde olan S.A.T. (30) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan sürücüler S.D. ve S.A.T. ile yolcular K.E.D.(13) ve A.D.(33) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.