U 20 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında ilk gün madalyalar sahiplerini buldu.

İskilip Belediyespor kulübünden yetişen ve halen Ankara ASKİspor’da güreş hayıtını sürdüren Çorumlu güreşçi Ferhat Yiğit 65 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Çorum Yeni Spor Salonu’nda grekoromen stil ile başlayan U 20 Türkiye Güreş Şampiyonasında serbest stil müsabakalarınde ilk gün beş sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

Çorum Belediyespor kulübü sporcuları kürsüye çıkmayı başaramazken İskilip Belediyespor’dan yetişen ve Ankara ASKİspor kulübüne transfer olan Ferhat Yiğit 65 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında ilk gün yapılan beş sıklette dereceye giren güreşciler şunlar:

57 Kilo: 1. N. Emin Kapal (Ankara Büyükşehir Belediyespor), 2. Emirhan İlkyol (Beşiktaş), 3. Ebubekir Gür (İstanbül Büyükşehir), Özgür Çağlayan (Ankara ASKİspor). 65 kilo: 1. Abdullah Toprak (Ankara ASKİspor), 2. Ferhat Yiğit (Ankara ASKİ), 3. Yusuf Tümer (Ankara Tedaşspor), M. Recep Arvas (İstanbul Sancaktepe Belediyespor).

74 kilo: 1. Aslan Öztürk (Bursa Büyükşehir Belediyespor), 2. Muhammed Ali Şipal (Ankara Tedaşspor), 3. Yasin Uzun (İstanbul Sancaktepe), İsmail Binici (Erzurum Büyükşehir Belediyespor),. 86 kilo: 1. ahmet Yagin (Bursa ferdi), 2. Muhammed Tuna Daşdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor), 3. Sefe Cesur (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor), Muhammed Emin İspir (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor). 97 kilo: 1. İbrahim Benekli (Keçiörenspor), 2. Yunus emre Balcı (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 3. Baran Çağlar (Ankara ASKİspor), Süleyman Rıza (Bursa Büyükşehir Belediyespor).