Kulüplü Küçük Kızlar Voleybol’da Dinamikspor yine şampiyonluk kupasını kaldıran takım oldu.

Final maçında Milli Eğitimspor’u 3-0 yenen Dinamikspor bu kategoride üst üste üçüncü şampiyonluğu kazandı.

10 takımın mücadele ettiği kulüplü küçük kızlar voleybol il birinciliğinde iki grupta yapılan maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştı. Yarı final maçlarını kazanan iki takım Dinamikspor ile Milli Eğitimspor takımları finalde karşı karşıya geldiler.

Dinamikspor takımı tecrübesi ve hücumdaki etkili oyunu ile rakibi önünde fazla zorlanmadı. 25-9, 25-13 ve son setide 25-22 alan Dimamikspor takımı maçtan 3-0 galip ayrılarak üst üste üçüncü şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Milli Eğitimspor takımı ise ikincilik kupasını aldı.