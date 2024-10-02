Vatandaşlar Çakır Cami minaresinin restore edilmesini istiyor.

Çakır Caminin ahşap olan minaresinin yıprandığını ve yıkılma tehlikesi olduğunu belirten vatandaşlar, “Minare ahşap olduğu için yıpranmış. Fırtınada yıkılacak diye tedirginlik yaşıyoruz. En kısa sürede restore edilmesi lazım. Bunun için ilgili yerlere başvuruda bulunduk ama bir sonuç çıkmadı. Cami tarihi eser statüsünde olduğu için çalışmaların Vakıflar Tokat Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması gerekiyor. Kötü bir durum yaşanmadan minarenin restore edilmesi lazım” ifadelerini kullandılar.

ÇAKIR CAMİ HAKKINDA

Çepni Mahallesi, Kubbeli I. Sokak'ta yer alan, 19 yy. ortalarına doğru yapıldığı düşünülen caminin doğu duvarında tamir tarihini gösteren Çakır Cami 1950 yazılı Türkçe bir levha asılıdır. Cami, kare planlı bir harim ve harimin kuzeyindeki üç tarafı kapalı son cemaat yerinden oluşmaktadır. İki kanatlı ahşap kapı ile son cemaat yerine girilmekte, buradan düz atkılı bir kapı harim kısmına geçilmektedir. Harim, düz ahşap tavanla örtülü olup, göbekli tavan doğu-batı yönüne doğru belirli aralıklarla uzanan uzun ve ince çıtakari dikdörtgenlerle süslenmiştir. Caminin doğu, batı ve güney cephedeki alt pencereleri düz atkılı dikdörtgen biçimli, üst pencereler ise içeriden sivri kemerli vitraylı, dışarıdan yuvarlak kemerli alçı şebekelidir. Yapı, taş temel üzerine ahşap karkas tekniğinde inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin batısında ahşap minaresi bulunmaktadır. Minare gövdesi ahşap çıtalarla çokgen şeklinde düzenlenmiş, gövdenin üst tarafında bir bilezik bulunmakta olup, külahla örtülüdür. Caminin örtüsü kırma çatı olup, alafranga kiremit ile örtülüdür.