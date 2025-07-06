Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz’in oğlu Yiğit Deniz, Dilem Güravşar ile hayatını birleştirdi.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine Vali Ali Çalgan ile eşi Halide Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Deniz ve Güravşar aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarak, çifte Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Hakimiyet, Yiğit-Dilem çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.