Kurulduğu ilk günden bu yana vatandaşın sesi olma hedefinden şaşmayan ve geçen yıllar boyunca toplumsal konularda kamuoyu oluşturma bilinci ve sorumluluğuyla yayın yapan gazetemizin Türk Patent ve Marka Kurumuna yapmış olduğu başvuru kabul edilerek 2025 032426 nolu Marka Tescil Belgesi aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, gazetemiz marka ve logosu ile 11.03.2025 tarihinden itibaren 35, 41 numaralı mal ve sınıflarında onay alarak on yıl süreyle 11.03.2035 tarihine kadar geçerli Marka Tescil Belgesi verilerek tescil edildi.

MARKA TESCİL BELGESİ NEDİR?

Bir isim ya da işaretin tescil aşamasının ardından, markanın, yetkili organlar tarafından müracaat sahibi adına kayıt altına alındığını ve marka üzerinde yer alan hakları ispatlayan tapu.