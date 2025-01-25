Çorum FK Gelişim Liginde hafta sonu dört maçta evinde puan mücadelesi verecek.

Bugün U 17 takımı Eskişehirspor’u U 19 takımı Karabükspor’u yarın ise U 14 ve U 15 takımları Konyaspor ile Devane sahasında karşılaşacaklar.

Bugün saat 12’de Devane sahasında ilk maçta Çorum FK U 17 takımı ile grupta lider durumda bulunan Eskişehirspor takımı karşılaşacak. Eskişenirspor 25 puanla lider durumda bulunurken Çorum FK ise 10 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Maçı Mertcan Öğreten yönetecek yardımcılıklarını ise Muhammet Yıldırım ve Efe Ataç yaparken maçın dördüncü hakemi ise Erdal Uncuer.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 15’de Çorum FK ve Karabük İdmanyurduspor U 19 takımları karşılaşacak.

Grupta son haftadaki galibiyet serisi ile 21 puanla beşinci sırada bulunan ve play-off umudu bulan Çorum FK grupta henüz puanı olmayan Karabük idman Yurdu karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Maçı Serhat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Özkan Dağ yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Ebubekir Kılcı.

Yarın aynı sahada ise ilk maçta Çorum FK ile Konyaspor U 14 takımları karşılaşacak.

Çorum FK bu kategoride 28 puanla beşinci sırada yer alırken konuk Konyaspor ise 29 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Bu maçta Muammer Tekmen düdük çalacak yardımcılıklarını ise Fırat Engin Dibek ve Muhammet Yıldırım yapacak.

Saat 12’de oynanacak ikinci maçta ise iki takım U 15 kadroları karşılaşacak.

15. hafta maçları sonunda Konyaspor takımı 34 puanla ikinci sırada yer alırke Çorum FK ise 28 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Maçı Atahan Demir yönetecek yardımcılıklarını ise Uğur Koçak ve Fatih Koçak yapacaklar.