Bölgesel Gelişim Ligi U 17'de Ahlatcı Çorum FK grubunda en yakın rakibi konumundaki Uşakspor'u her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek ligi lider bitirme noktasında büyük avantaj yakaladı.

Maçın ilk dakikalarında Emir'in kafa golü ile rakibi önünde 1-0 öne geçen Çorum FK sonraki bölümde oyunun üstünlüğünü rakibine kaptardı.

Konuk Uşakspor etkili ataklar geliştirdi ancak son vuruşlarda başarılı olamayınca ilk yarıyı Çorum FK 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının ilk bölümünde de etkili olan Uşakspor karşısında Çorum FK kontrataklarla etkili olmaya çalıştı.

Maçın 65. dakikasından itibaren rakibin üstünlüğüne son veren Çorum FK 77. dakikada takımın hücumdaki en etkili ve yararlı ismi Polat'ın golü ile skoru 2-0 yaptı ve rahatladı.

Maçın kalan bölümünde Çorum FK farkı açacak pozisyonlar buldu ancak yararlanamayınca sahadan 2-0 galip ayrıyan Çorum FK en yakın rakibi ile puan farkını altıya çıkardı ve lider olarak final grubuna gitme yolunda rahatladı.