Genç yaşta hayatını kaybeden Zeynep Cansel Gök, Çorum'un Alaca İlçesi Çevreli Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

CHP Çorum Kadın Kolları Üyesi Yeter Gök’ün kızı Zeynep Cansel Gök Gözpınar, genç yaşta hayatını kaybetti.

Ordu’da ikamet eden, evli ve 3 yaşında bir çocuk annesi olan Zeynep Cansel Gök Gözpınar (35), kaptığı enfeksiyon sonucu 2 aydır Ankara’da İbni Sina Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Genç anne, kurtarılmayarak vefat etti.

Merhumenin cenazesi Alaca İlçesi’nin Çevreli Köyü’nde toprağa verildi.