Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni yönetim belli oldu.

Meslektaşlarının oylarıyla seçimi kazanan Av. Furkan Kaya öncülüğündeki ekip, Genç Avukatlar Meclisi'nin yeni dönem yönetimini oluşturdu.

Seçim sonucunda Genç Avukatlar Meclisi'nin yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:

Av. Furkan Kaya

Av. Erkan Erdoğmuş

Av. Duygu Ağca Karslı

Av. Yavuz Bahadır Buğdaylı

Av. Gizem Ak

Av. Mustafa Sinan Koçak

Av. Elif Nur Öztürk

Yeni yönetim tarafından yapılan açıklamada, genç avukatların mesleki gelişimine katkı sunan, dayanışmayı güçlendiren ve ortak aklı esas alan bir yönetim anlayışıyla görev yapacakları belirtildi. Açıklamada; genç meslektaşların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütüleceği, mesleki eğitim faaliyetlerinin artırılacağı, sosyal ve kültürel etkinliklerin geliştirileceği ve meslektaşlar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için aktif projelerin hayata geçirileceği ifade edildi.

Yönetim adına yapılan teşekkür açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: "Seçime katılarak demokratik sürece katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza ve bizlere güvenerek destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu görevi bir sorumluluk olarak görüyor; Çorum Barosu'nun genç avukatları için üretmeye, birlikte karar almaya ve mesleğimizin geleceğine katkı sunmaya gayret edeceğiz. Genç Avukatlar Meclisi'nin tüm meslektaşlarımızı kapsayan, katılımcı ve verimli bir çalışma ortamı olması için var gücümüzle çalışacağız."

Yeni yönetimin, önümüzdeki dönemde genç avukatların mesleki ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak projeleri kısa süre içerisinde hayata geçirmek üzere çalışmalarına başlayacağı bildirildi.