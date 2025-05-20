Adana'da genç bir kadın, evde sevgilisi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Katil zanlısı, cinayetin ardından 12. kattan atlayarak intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), evinde buluştuğu kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla Çiftçi'ye saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan genç kadın hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından Yüce, geride 6 sayfalık bir mektup bırakarak, 12. kattaki evden kendini boşluğa bıraktı.

Beton zemine düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Apartmandan gelen gürültü üzerine çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Engin Yüce ve Şevval Çiftçi'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.