Çorum'da amatör spor kulüplerinden Halk Eğitim Kültür Spor forması giyen 16 yaşındaki Mert Ali Yiğen, dün akşam geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Hem futbolculuk yapan hem de ailesine katkıda bulunmak için moto kuryelik yaptığı öğrenilen Yiğen, alkollü sürücünün kurbanı oldu.

Genç sporcu, alkollü sürücünün arabasıyla motoruna çarpması sonucu metrelerce sürüklendi ve otomobilin altında kalan Yiğen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç sporcunun vefatı hem spor camiasını hem de ailesini derinden üzerken, merhumun cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.