Çorum Belediyesi’nin sosyal medya çalışmalarının, üniversitelerin iletişim fakültelerinde örnek vaka olarak gösterildiği açıklandı.

Çorum Belediyesi’nin kurumsal yayın organı olarak hizmet veren Çorum WEB TV’nin haberine göre; şehrin tanıtımı ve belediye çalışmalarının duyurulmasına yönelik haber ve görsel içerikleriyle, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çorum Belediyesi, Türkiye’nin de gündeminden düşmüyor. Çorum Belediyesi Basın Birimi’nin başarılı çalışmaları, medya ve iletişim alanında akademik eğitim alan öğrencilere model olarak sunuluyor.

Çorum Belediyesi Basın Birimi, davet üzerine gittiği Uşak Üniversite İletişim Fakültesi’nde gençlerle tecrübe paylaşımında bulundu.

Basın Birimi personellerinden Hakan Yasin Irmak, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. İletişim Günleri’nde popüler video kurgu üzerine eğitim verdi. Uşak Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, ⁠Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile ⁠Yeni Medya Bölümü öğrencilerinin katıldığı ve 2 gün süren eğitimde Hakan Yasin Irmak, video çekim teknikleri ve içerik üretimi hakkında öğrencilere bilgilendirme yaptı.