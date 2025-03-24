Ahlatcı Çorum FK’da altı haftadır sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Geraldo Pendikspor maçına hazırlanıyor.

Ligde son olarak 15 Şubat’ta Kocaelispor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Geraldo o tarihten buyana tedavi süreci devam ediyor.

Milli arada tedavi süreci tamamlanan Geraldo son etapta yükleme bölümü dışındaki çalışmaları takımla birlikte yapıyor.

Dün yapılan son kontrolün ardından Geraldo’nun bugünde takımla birlikte tam olarak çalışmalara başlaması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun cumartesi günü oynanacak Pendikspor maçında kadroda olması ve son bölümde forma giymesi bekleniyor.