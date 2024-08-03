İki sezon önce Ümraniyespor’da forma giyen Duran Avounou ile Geraldo yeni sezonda Çorum FK’da yeniden aynı takımda forma giyecekler.

2022-23 sezonunda Ümraniyespor ile anlaşan Geraldo ve Avanou daha sonraki sezon Geraldo Çorum FK ile anlaşırken Avounou ise Romanya 1. lig takımı CFR Cluj takımında forma giymişti.

Yeni sezon için Başkan Oğıuzhan Yalçın’ın görüşmeler sonunda anlaştığı Avounou ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

İki tecrübeli futbolcu iki yıl aranın ardından yeniden aynı takım forması ile mücadele edecek olmaktan duydukları memmuniyeti dile getirdiler.