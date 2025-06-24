Ordu'nun Ünye ilçesinde hemşire olarak görev yapan Çorumlu Furkan Çetinöz ile kadın doğum hemşiresi Merve Çetinöz çiftinin, SMA Tip-1 teşhisi konulan bebekleri Gökçe Zeren için yardım kampanyası başlatıldı.

14 Mart'ta doğan Gökçe Zeren bebeğe yapılan testlerde SMA Tip-1 tanısı konuldu. Bebekleri için destek çağrısında bulunan çift, Valilik onaylı 1 yıl süreli yardım kampanyası başlattı.

Baba Furkan Çetinöz, vatandaşlardan yardım beklediklerini belirterek, "Bizler şifa dağıtan elleriz. Şimdi çocuğumuz için bizim şifaya ihtiyacımız var. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu tedaviyi karşılamaya bizim gücümüz yetmiyor. Yurt dışında alınacak bir tedavi. Maliyetleri çok yüksek. Umarım, Valiliğimiz öncülüğünde başlattığımız bu yardım kampanyasında başarılı oluruz. Bebeğimizin diğer çocuklar gibi sağlıkla yürüdüğünü, koştuğunu ve oynadığını görürüz. Kızımız şu an 2 aylık. Biz bu tedaviyi 6 aylık olmadan almasını umut ediyoruz. İlk 6 ay içerisinde bir semptom gelişmez ise ve biz bu tedaviyi alabilirsek bebeğimiz, normal çocuklar gibi olacak. Bu tedavi için zorlu bir mücadeleye başladık. Ayrıca sosyal medyada 'sma.gokceyeumutol' adında bir sayfa açtık. Yardımcı olmak isteyenler bize bu sayfadan da ulaşabilir, iletişim kurabilir. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

AnneMerve Çetinözise "Bu tedaviyi almak için 70 milyon TL gerekiyor. Ne yazık ki bizim ekonomik gücümüz buna yetmiyor. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Eşim ve ben hemşireyiz. Sağlık camiasının büyük bir kitleye sahip olduğunu biliyoruz. Hepimizin başına gelebilir. Sadece bu değil, çok çeşitli hastalıklar var. Ülkemizde iyi insanların olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bizi görmezden gelmeyin, yok saymayın. Bize yardım edin" şeklinde kaydetti.