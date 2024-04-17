Çorum Belediyespor eski başkanı ve halen Çevre Şehircilik Bakan Müşaviri Zeki Gül, Çorum FK’nın kuruluş tarihinin logosunda olduğu gibi 2018 değil 1997 olduğunu belirterek bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi

. Gül, Beşiktaş’ın 1903 yılında Jimnastik kulübü olarak kurulduğunu o yıllarda futbol yasak olduğu için sonradan eklendiğini ancak kulübün kuruluşunun devamlı 1903 olarak yazıldığını belirterek Başkan Yalçın’ın bu yanlışı düzeltmesini istedi.

Zeki Gül yaptığı açıklamada, o zamanki ismi Çorum Belediyespor’da sekiz yıl başkanlık yaptığını amatörden alarak profesyonel lige taşıdıklarını belirterek ‘Uzak da olsak dahi babanın evladını takip ettiği gibi izlediğim kulübümüzün armasında 2018 yazması ve son günlerde köklü takım Altay diyerek takımımızın küçümsenmesi benim bu uyarıyı yapmama vesile oldu. O köklü takım 2016 play- off mücadelesinde İzmir’de şeref tribünü dahil, bütün Çorum’lulara en ağır küfürleri etmişlerdi. Ben de sert bir demeç verdiğim için mahkemeye vermişler ve beş yıl devam mücadelem devam etmişti. Sonuçta berat ettik ancak kulüpten de bir kişi dahi destek olmadı o da ayrı bir konumuz.

Çorum Fk kuruluş diye yazarsanız Google’dan bulur ve tarihin 1997 olduğunu görürsünüz. 1997 yılında Çorum Belediyespor olarak kurulan kulüp 2011-2012 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak Spor Toto 3. Lig'e yükselmiştir.

16 Haziran 2014 tarihinde yapılan genel kurulda kulübün kuruluş renkleri olan mavi ve beyaz renkleri ile logosu değiştirilmiş, kırmızı ve siyah yeni renkler olarak kabul edilmiştir. Şu anda Kulüp Başkanımız ve çok başarılı olan benim evladım gibi sevdiğim Oğuzhan Yalçın da bu kulubün kaptanlığını yapmıştır. Aralık 2018'de takımın ismi Yeni Çorumspor oldu. Aralık 2019'da kulübün adı bir kez daha değişerek Çorum Futbol Kulübü, bu yılın başında da Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü oldu.

Bütün bu isim değişikliğine göre armadaki kuruluş tarihini 2023 mü yapmamız gerekecek. Bu doğru değildir. Armadaki tarih 1997 olarak değiştirilmeli ve hem kulübün hem şehrin tarihine sahip çıkılmalı emeği olan yönetici, sporcu ve çalışanlar yok farzedilmemelidir. Bu tesbitimi kamuoyu ile paylaşmam vesilesiyle Çorumsporumuza başarılar diliyorum’ dedi.

Zeki Gül’ün bu açıklamasının ardından Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Gül’ün haklı olduğunu bu değişimin yasal bir zorunluluktan olmaması halinde ise kuruluş tarihini 1997 olarak değiştireceklerini belirterek ‘Kulübün bu günlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.