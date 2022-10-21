Hemşehrimize ‘Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu’ ödülü

Tiyatro sanatçısı hemşehrimiz Pınar Güntürkün Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Herkes Kocama Benziyor” oyunuyla "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" seçildi.

Türkiye’nin en prestijli ve uzun soluklu tiyatro ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 19 Ekim Çarşamba akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerine kavuştu.

Pandemi dönemi sebebiyle verilen iki yıl aradan sonra yeniden başlayan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde toplam 16 dalda ödül verildi.

Törende "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" “Herkes Kocama Benziyor” oyunuyla hemşehrimiz Pınar Güntürkün oldu. (Haber Merkezi)