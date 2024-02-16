Çorum Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Hitit Üniversitesini konuk etti.

Dernek binasında Ata Sporu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır ve Yönetim Kurulu üyeleri dernek üyelerinin katıldığı bulaşmada Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Erkan Demirkan ve Doç. Dr. Celal Taşkıran katıldılar.

Ata Sporumuz Güreşi ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır, Avrupa Şampiyonası final müsabakalarını birlikte izlemek ve Türk güreşi üzerine sohbet etmek için bir araya geldikleri üniversitesi öğretim üyelerini misafir etmek etmekten son derece mutlu olduklarını belirterek kendilerine teşekkür etti.

Yenilen yemeğin ardından Türk güreşi üzerine geniş katılımlı bir sohbet yapıldı.