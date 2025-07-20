Leblebi TV Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet Temelci’nin babaannesi Hadiye Temelci (88) hayatını kaybetti.
Merhum Berber Ahmet Temelci’nin eşi, İskilip Belediyesi’nden emekli Ömer Temelci ile Ünal Temelci’nin annesi olan Hadiye Temelci'nin cenazesi 21 Temmuz Pazartesi günü İskilip Ulucamii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Hacı Karani Mezarlığında toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Yüksel Basar