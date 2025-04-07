İşletmeciliğini Mustafa Gözcü’nün yaptığı Hak Metal Çatı Market açıldı.

Çorum Sanayi Sitesi 5.Cadde numara 12 (Çıraklık Eğitim Merkezi karşısı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Hak Metal’in açılışına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum Kalaycılar Hırdavatçılar ve Bakırcılar Odası Başkanı Sedat Ek, Çorum Çilingirciler ve Sobacılar Odası Başkanı Hasan İlhan, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

Açılışta ÇESOB Başkanı Recep Gür, işletme sahibi Mustafa Gözcü’ye ‘besmele’ yazılı tablo hediye etti.

Açılışa katılanlar, Gözcü’ye işyerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Hak Metal Çatı Market olarak sac çeşitleri, panel çit, tel örgü, metal fence ve hırdavat üzerine Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten işletme sahibi Mustafa Gözcü, her türlü inşaat malzemelerine ihtiyacı olanları Hak Metal’e beklediklerini söyledi.