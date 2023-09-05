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Bu sezon evimizde ikinci maçtan da puansız ayrıldık. Giresunspor maçının büyük bölümünde kötü oynadık ve sonucunda mağlup olduk. Gençlerbirliği karşısında ise ilk 15 dakikalık bölüm dışında oyunun kontrolü ve hakimi bizdik ancak golü bulamayınca sahadan mağlubiyet ile ayrıldık.

Tahsin hocam kazanan takım bozulmaz kuralını bu maçta işletti ve Göztepe maçının kadrosu ile maça çıktı. İlk 15 dakikalık bölümde Gençlerbirliği üçlü savunma ve beşli orta saha ile baskı yapınca Çorum FK topa sahip olmakta ve pas yapmakta zorlandı. Bu bölümde istediklerini yapamayan Çorum FK sonraki bölümde oyunu dengeledi.

Oyunu dengeledik ancak hücumda üretmekte çok zorluk yaşadık. özellikle Thomas'ın beklentilerin çok uzağında kalması top tutamaması, duvar yamaması ve en önemlisi topu kontrol edememesi nedeni ile giden her top geri geldi. Birde buna orta sahada Atakan Akkaynak ve Ferhat'ın formsuzluğu savunmada ise iki kanat Arda'nın beklentilerin çok uzağında kalması, Erkan'ın ise belkide Çorum FK forması altındaki en kötü maçını oynadığı karşılaşma oldu.

Bu kadar kötü oyuncumuz olmasına karşın maçın geneline baktığımızda karşılaşmanın yıldızı Gençlerbirliği kalecisi genç Osman Ertuğrul deniliyorsa takıma haksızlık etmemek lazım. Yenildiğimiz için üzgünüz ancak bir rakibin kadrosuna birde kendi kadromuza bakalım birde maçı sağlıklı kafa ile izleyelim inanın kötü olduğumuzu söylemek haksızlık olur.

Üç maçtır eleştirdiğimiz savunma göbeğine bu kez hakkını verelim hatasız oynadılar. Zargo ve Ologo ikilisi gerek topu oyuna sokarken gerekse rakip ataklarını önlemede zamanında ve yerinde müdaheleler ile iyi bir performans ortaya koydular. Bu uyumlarını artırmaları halinde bu bölgedeki ihtiyacımız ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Tahsin hocam çıkardığın on bire saygı duymak ile beraber gerçekten 67. dakikadan önce oyuna hamle yapmama geleneğini bir açıklasan da bizde öğrensek. Anayasa maddesi gibi oldu bu dakikadan önce mecbur kalmayınca oyuncu değişikliği olmaz.

İlk Tuzlaspor maçında övgüler dizdiğimiz Thomas üç maçtır kelimenin tam anlamı ile dökülüyor. Takıma katkısı sıfır ve sen onu içi n bile 70 dakika bekliyorsun. Evimizde 1-0 mağlubuz rakip kaleye baskıyı kurmuşuz ancak bu takımın kim ne derse desin ikinci santraforu Sinan Kurumuş'tur sen beş değişiklik yapıp onu oyuna almıyorsan bunu bana kimse savunamaz.

Sahada 70 dakika sabrettiğin Thomas'dan daha faydalı olacağına inanıyorum ondan kötü olma şansının olmadığını düşünüyorum. Böyle futbolcu kaybedilmez hocam. Empati yapalım Sinan maç sonu hangi ruh haline gelmiştir.

Kadro kalitesi olarak büyük hedefler koymaktan uzak. O yüzden bu devrede alabileceğimiz her puan çok önemli. Ligin son haftalarında korkulu rüya görmemek için mücadele etmeye devam. Transferde son iki haftaya girdik bu hafta milli takım arası nedeni ile. Bunu iyi değerlendirip iyi çalışıp eksikleri hem saha içi hem kadro yapısı olarak tamamlamak gerekiyor.

Transfer istemek kolay ancak para bulmak çok zor. Çorum'un destek vermediği bu ortamda dış sponsorların sırtında giden bir kulüpten fazla bir şey beklemek hata olur. Buna rağmen en az bir iki transferin bu hafta içinde takıma katılmasını bekliyorum. Umarım bunun için kaynak oluşturulur ve sorun çözülür.

Benim canımı sıkan şey ise Tahsin Hocanın basın toplantısında söylediği iki cümle oldu. 23 Ağustos'ta kulüp resmi sitesinden transferi açıklanan Kerem Kalafat'ın kadroda neden olmadığı yolundaki bir soru üzerine Tahsin hoca, kulübün medya sorumlusu Sefa'ya dönerek 'Lisansı çıktımı' diye sorması oldu. Evet 23 Ağustos'ta transferi resmen açıklanan Kerem Kalafat'ın toplantı yapıldığı saate Futbol Federasyonu'nda henüz lisansı çıkmamış görünüyordu. Lisansının çıkmaması ayrı bir sorun Tahsin hocamın bunu bilmemesi ve sorması daha çok can sıkıyor.