Çorum Belediyesi Bedesten’de aynı anda üç açılış birden yaptı.

Bedesten’de gerçekleştirilen törende 2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri ile Halk Et Tanzim Satış Noktası ve Veli Paşa Kahvecisinin açılışı yapıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımının gösterisinin ardından ilk konuşmayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptı.

Kadınlar Günü vesilesiyle 2. kez Puduhepa Kadın Kültür Günleri düzenlediklerini belirten Başkan Aşgın, "8 Mart'ın Ramazana denk gelmesi nedeniyle kutlama etkinliğimizi biraz öne aldık. Bu vesileyle Bedesten'deki diğer sosyal tesislerimizin de açılışını yapıyoruz” dedi.

Puduhepa'nın Anadolu'daki kadınlara ilham olduğunu dile getiren Aşgın, "Puduhepa, güçlü kadın demek. Anadolu'nun kadınları güçlüdür. Anadolu'da her hanedeki kadın hepimizin Puduhepası'dır, kraliçesidir, bir gücü temsil eder. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kültür günlerinin içinde kültür, sanat var, üreten Anadolu kadının ortaya koyduğu işler var, müzik var, güzellik var” diye konuştu.

Seçim vaatleri arasında yer alan Bedesten projesinde 2 yeni işyerinin açılacağını belirten Başkan Aşgın, bu işyerlerinden birisinin Halk Et Tanzim Satış Mağazası olduğunu ifade etti.

Başkan Aşgın, Halk Et Tanzim Satış Mağazasının Veli Paşa Hanında bulunan şubesinin Bedesten’e taşındığını belirtti.

Açılışı yapılan ikinci işyerinin ise Veli Paşa Kahvecisi olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Veli Paşa Kahvecisinin Veli Paşa Hanı ve Kuzey Kampüsünde bulunan şubelerinin ardından üçüncü şubesi de Bedesten’de faaliyete başladı. Hayırlı olsun” dedi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da konuşmasında kadın-erkek eşitliğinin Hititler döneminde Çorum'dan dünyaya ilan edildiğini kaydetti.

Çorum'un "kadın dostu" bir şehir olduğunu ifade eden Mercan, şöyle devam etti:

"Çünkü geçmişten aldığı mirasla gerçekten kadının ekonomik, sosyal her alanda, toplumda olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Belediyenin kadın kültür merkezleriyle, Valiliğimizin aile destek merkezleriyle kadınların güçlendirilmesi konusunda çok büyük çalışmalar yapılıyor. Güçlü kadın güçlü aile, güçlü aile güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü devlet demek."

AK Parti 25-26. dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da konuşmasında kadınların ürettiği toplumda evlatların başarıya koşacağını vurguladı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri kapsamında Bedesten'de açılan stantlarda, Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri, Kadın Emeği Çarşısı, Halk Eğitim Merkezi, Bizimora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Boğazkale Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile Türk Kızılay, Deniz Feneri, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH Çorum şubelerinin üyelerince üretilen giyim, hediyelik, yiyecek ve aksesuarlar satışa sunuluyor. Stantlar 28 Şubat'a kadar açık kalacak.