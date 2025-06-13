Kültür ve sanat etkinliklerini sürdüren Çorum Belediyesi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen ‘Han Sohbetleri’ serisinin yedincisini gerçekleştirdi.

Velipaşa Hanı’nda düzenlenen ‘Han Sohbetleri’ etkinliğinin konuğu, son dönemde YouTube videolarıyla geniş kitlelere ulaşan sevilen yazar Altay Cem Meriç oldu. Yazar Meriç, alanı dolduran dinleyicilere "Okumak ve Yaşamak" konulu keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Programa, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Altay Cem Meriç’e çiçek ve hediye takdim etti. Başkan Aşgın, “Kıymetli yazarımız Altay Cem Meriç’e ve alanı dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” diyerek katılımcılara teşekkürlerini iletti.