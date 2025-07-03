Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Asistanı Dr. Nurullah Çorakyer için hastane önünde duygusal anma töreni gerçekleştirildi.

Acil Servis önünde gerçekleştirilen törene İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Kılıç, doktorlar, hastane personeli, sağlık çalışanları ve meslektaşları katıldı.

Genç doktorun vefatı meslektaşları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanırken, törende bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir; “Etrafına hep pozitif enerji veren, bilimsel faaliyetlerin hep içinde yer almayı seven, çok vizyoner bir kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Dr. Nurullah Çorakyer ve hayatını kaybeden sağlık çalışanları için dua edildi.