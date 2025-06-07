Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hastanede bayramı geçiren vatandaşlarımızın ve görev başındaki sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Vali Çalgan; “Bayramlar; hatırlanmakla, sevgi ve dayanışma ile anlam kazanır. Tüm hastalarımıza acil şifalar, sağlık personelimize de kolaylıklar diliyorum” dedi.