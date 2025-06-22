Çorum’un da inde yer aldığı bölgemizde hava sıcaklığı Salı gününden itibaren hissedilir düzeyde artacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ilâ 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bazı il merkezlerimizde; 24 Haziran ilâ 29 Haziran 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının şöyle:

Samsun: 31 Sinop: 31 Ordu: 28 Kastamonu: 33 Çorum: 34 Amasya: 36 Tokat: 35

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları ve orman yangını tehlikesi hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.