Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Hyavan Pazarı'nı gezerek vatandaşları alınacak hayvanlar konusunda hem bilgilendirdi hem de uyardı.

Göktekin yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı vesilesiyle kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekiminin hijyenik ortamlarda yapılması, şekerli ve unlu mamullerin mevzuata uygun üretilerek piyasaya arz edilmesi amacıyla bayram öncesi denetimlerin artırıldığını, denetimlerin hız kesmeden bayram boyunca da devam edeceğini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında ve hayvan sevklerinde artış yaşandığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gerekli hazırlıkların yapıldığını ve gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Göktekin, vatandaşların kurban vecibelerini daha sağlıklı yerine getirebilmesi bakımından, hayvan pazarlarında ve şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerin yapıldığını, bayram süresince de gerekli inceleme ve denetimlerin yapılabilmesi açısından İl ve İlçe Müdürlükleri hayvan sağlığı ekiplerinin sürekli sahada olacaklarını vurguladı.

İl Müdürü Göktekin; vatandaşların kurbanlarını il genelinde belirlenen kurban satış noktalarından almaları gerektiğini hatırlatırken, kurbanların da kurban kesim yerlerinde kesilmesi gerektiğini, kurban kesilirken kurbana eziyet edilmemesi, hijyen şartlarına riayet ederek çevre kirliliğini sebep olunması konusunda uyarıda bulundu.

Alınacak kurbanlık özelliklerine de değinen İl Müdürü Göktekin, “küçükbaş hayvanlarda bir yaşını doldurmuş veya bir yaşını doldurmuş gibi görünen 6 aydan daha büyük olması, büyükbaş hayvanlarda ise iki yaşını doldurmuş hayvanlar kurban edilebilmektedir. Alacağımız kurbanlıkların herhangi bir organının eksik olmaması, yara almamış olması, hasta olmaması, mümkünse dişi olmaması, gebe olmaması, tüylerinin parlak, görünüşünün güzel, bakışlarının canlı olması gibi özellikleri barındırması gerekmektedir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen “Tarım Cebimde” mobil uygulamasını cep telefonuna indirerek hayvan küpe numarasının girilmesi halinde o hayvanla ilgili bütün yaş bilgileri, ırk ve cins bilgileri, hayvanın daha önce yapılmış aşıların görülmekte olduğunu belirten Göktekin; vatandaşların kurbanlık seçimlerinde bu mobil uygulamadan da yararlanmalarının büyük kolaylık getireceğini söyledi.