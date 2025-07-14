Hero Motor Çorum Bayii müşterilerine hizmet vermeye başladı.

İnönü Caddesi No: 67/B (Finansbak yanı) adresinde faaliyet göstermeye başlayan Hero Motor Çorum Bayiinde markanın farklı modelleri müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

Aynı zamanda Karoval Motor,Zlin Motor, Mondial ve CF MotoÇorum Bayiliklerini de bünyesinde bulunduran SDR Motorlu Araçlar firmasıHero Motor Çorum Bayiliğini de alarak sektörde emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

'5 YIL VEYA 50 BİN KİLOMETRE GARANTİ'

SDR Motorlu Araçlar Hero Motor Çorum Bayii Serdar Güler, Hero'nun Türkiye'de ilk defa motosikletlerde "5 yıl veya 50 bin kilometre garanti" dönemini başlattığını belirterek, "Hero Türkiye 2016 yılı başından itibaren satın alınan yeni modellerin tamamına 5 yıl garanti hizmeti sunmaya başladı. Hero sahipleri, 2 yıl süresince geçerli olan hizmetlerin ve taahhütlerin tamamından 5 yıl boyunca yararlanabilecek. Bu kapsamda standart yasal garanti süresi haricinde +3 yıl veya 20.000km koşullu onarım hizmeti sunulmaktadır. 2016 başından itibaren Hero sahibi tüm sürücüler 1825 gün veya 50.000km boyunca Hero güvencesi altında olacaktır" dedi.

'HERO'YU EN İYİ, KULLANAN BİLİR'

Hindistan merkezli olan HeroMotocorp'un dünyanın en büyük motosiklet üreticisi olduğunu ifade eden Serdar Güler, "Yılda 7 milyon adedi bulan yıllık üretim kapasitesine sahip Hero Motor, 1947 yılında kurulmuştur. 1983 yılında Japon Honda ile ortak üretime başlayan Hero, 2011 yılına kadar Hero Honda ve Honda modellerini üretip dünyaya satmıştır.Sekiz büyük üretim tesisinde, bine yakın mühendis ve Ar-Ge teknikeri ile 11.000 kişi istihdam eden Hero, Türkiye'de 50.000 kilometre veya 5 yıl garanti vermektedir.HeroMotoCorp, teknoloji, stil ve kalite kriterlerini oluştururken müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini yerine getiren küresel bir kurum anlayışı ile müşterilerini markalarının savunucusu haline getirmeyi ilke edinmiştir.Çünkü,Hero'yu en iyi, kullanan bilir" ifadelerini kullandı.

Sigorta ve vergisi olmayan B sınıfı ehliyetle kullanılabilen Wing 50cc, MondialTurismo 50İ ve MondialVirago 50cc motosikletleri demüşterilerinin deneyimine sunduklarını dile getiren Serdar Güler, ayrıca Zlin Motor Çorum Bayii olarak elektrikli 3 tekerlekli kabinli kasalı ve güneş enerjili modellerde de açılışa özel fiyat avantajı sunduklarını belirtti.

Serdar Güler, Oto Galericiler Sitesinde bulunan merkez şubelerinde de vatandaşlara hizmet verdiklerini dile getirdi.