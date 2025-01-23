Akşemsettin Cami yanında yaptırılan Hıdırlık Kur’an Kursunda inşaat çalışmaları devam ediyor.

Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, hayırseverin yardımlarıyla yapımı devam eden Hıdırlık Erkek Yatılı Kur’an Kursu inşaatında incelemede bulundu.

İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Yasin Baykal ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hacı Osman Turan ile inşaat alında inceleme yapan Müftü Yıldırım, görevlilerden inşaat hakkında bilgiler alarak tüm çalışanlara kolaylıklar diledi.

Müftü Yıldırım ayrıca hayırsever vatandaşlara da yaptıkları ve yapacak oldukları yardımlar için teşekkür etti.