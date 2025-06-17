Çorum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 7. Uluslararası Resim Çalıştayı, farklı ülkelerden gelen çok sayıda ressamı bir araya getirdi.

Hitit mirası ve kentin kültürel dokusu tuvallere yansırken, sanatseverler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Çorum Belediyesi ve çeşitli sanat kurumlarının destekleriyle Bedesten’de gerçekleştirilen çalıştayda, sanatçılar hem üretim yaptı hem de kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu. Etkinliğin temel amacı, kentin kadim Hitit mirasını, doğal güzelliklerini ve kültürel dokusunu sanat aracılığıyla görünür kılmak olarak açıklandı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sanatçılar tarafından ortaya konan eserler büyük beğeni topladı.

Programda konuşan ressam ve küratör Nilgün Ayşecik Çevik, bu anlamlı organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Açılış törenine katılan Vali Ali Çalgan, "Çorum, sanayi kenti kimliğinin yanı sıra artık sanatla da nılacaktır. 7 bin yıllık geçmişi, kültürel mirası ve bu tür sanatsal etkinliklerle Çorum’u gelecekte bir sanat şehri olarak daha çok konuşacağız" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise yaptığı konuşmada, "Sanatçılarımızın kalpten gelen eserleri, şehrimizin sanat envanterine kazandırılacak. Hitit mirası, arkeolojik zenginlikleri ve doğasıyla Çorum, sanatçılar için eşsiz bir ilham kaynağıdır. Belediye binamızın duvarlarına işlenecek bu eserler, kalıcı bir kültürel iz bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

Sanatçılar bir hafta boyunca şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde inceleyerek çalışmalarını sürdürecek. Çalıştay sonunda yapılacak sergiyle tüm eserler vatandaşların beğenisine sunulacak.