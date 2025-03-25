Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Ortaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk İsbir, İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Fikriye Çelik, Hitit Üniversitesi Ögr.Gör. Sefa Üzbey, beraberlerinde Hitit Üniversitesi Tema Kulübü öğrencileri ile birlikte Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i makamında ziyaret ettiler.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Ortaköy Belediyesinin spora ve sporcuya yapmış olduğu desteği yakından takip ettiğini belirterek, “Bunun için size şahsım ve sporcu gençler adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İsbir ise sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğini belirtti.