Trendyol 1. Lig’de zirveyi zorlayan Iğdır FK ligdeki ilk mağlubiyetini evinde karşılaştığı Esenler Erokspor karşısında aldı.

Ligin 5. haftasında Iğdır FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki maçı Esenler Erokspor, 2-1 kazandı.

Iğdır, 24. dakikada Adrien Regattin ile öne geçti. Esenler'in ilk golü 53. dakikada Oscar Pinchi'den geldi. İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor, 88. dakikada Hamza Catakovic'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Esenler Erokspor, bu sonucun ardından ligde ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Iğdır FK, 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Iğdır FK, gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanına gidecek.