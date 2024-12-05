Iğdır FK’da eleştirilerin odağındaki isim Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı Osman Özköylü ile anlaşma sağlandı.

Sezona yüksek bütçeli transferler ile başlayan Iğdır FK iyi başladığı sezonda sonraki haftalardaki düşüşün ardından eleştirilerin odağındaki isim Yalçın Koşukavak salı günü oynanan Türkiye Kupası maçında Muşspor’a yenilerek elenmesinin ardından yönetimle karşılıklı görüşerek ayrılık kararı aldı.

Yeşil beyazlı kulüp bu ayrılığın ardından sezon başında Pendikspor’da görev yapan ve kötö sonuçların ardından ayrılık kararı alan Osman Özköylü ile anlaştı.

Tecrübeli teknik edem dün resmi imzayı atarak bugün yeni takımı ile ilk antrenmana çıkacak.