Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %3,1 azaldı, ithalat 2,7 arttı.

Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat %2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’un dış ticaret verilerinde ise Kasım ayında bir önceki aya göre düşüş yaşandı.

Çorum’da Kasım’da ihracat bir önceki aya göre yüzde 20,21, ithalat ise yüzde 13,66 düştü.

Bir önceki ay 282 milyon dolar olan ihracat Kasım’da 225 milyon dolara, 322 milyon dolar olan ithalat ise 278 milyon dolara geriledi.

Çorum’un 11 aylık ihracatı 3 milyar 226 milyon 575 bin dolar, ithalatı ise 2 milyar 914 milyon 283 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında Samsun’da ihracat 114 milyon dolar, ithalat 104,4 milyon dolar, Tokat’ta ihracat 3,2 milyon dolar, ithalat 2,7 milyon dolar, Amasya’da ihracat 11,3 milyon dolar, ithalat 5,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.