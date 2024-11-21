Yarım asırdır lokanta sektöründe Çorumlular’a hizmet veren İsmet Çıtak, 2000 yılında kurduğu İkinci Bahar Lokantası’nın ikinci şubesini yarın Seyyah Park(Armina Otel çarprazı)’ta hizmete açıyor.

Uzun yıllardan beri Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak’ta hizmet veren ve kurulduğu günden bugüne kalitesinden ve lezzetinden ödün vermeyen İkinci Bahar Lokantası, 2. Şubesini bugün saat 13.30’da Samsun yolu 3. kilometrede bulunan Seyyah Park’ta düzenlenen törenle hizmete açacak.

HAFTANIN HER GÜNÜ TANDIR KEBABI

Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak’ın sahibi olduğu lokanta yeni şubesinde yeni şubesinde lezzetiyle ünlü Tandır Kebabı’nı da haftanın her günü Çorumluların damak zevkine sunuyor.

TOPLU YEMEKLER İÇİN ÖZEL ALAN

Ayrıca restoranda çocuklar için oyun alanı ve toplu yemek organizasyonları içinde 120 kişi kapasiteli bölümde bulunuyor.

İşletme sahibi İsmet Çıtak açılışa tüm Çorumluları davet etti.