Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada Genel Başkan Gültekin Uysal’ın 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya otel yangını ile ilgili açıklamasını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir” şeklinde ki sözünü hatırlatan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın bazı sorular sorduğunu kaydeden DP İl Başkanı Ahmet Damar, bunları şöyle sıraladı:

“Bingöl depremi (2003), Pamukova tren kazası (2004), Kütahya tren kazası (2008), Davutpaşa patlaması (2008), Marmara sel felaketi (2009), Karadon maden kazası (2010), Van depremi (2011), Soma maden faciası (2014), Ermenek maden kazası (2014), Şirvan maden kazası (2016), Aladağ öğrenci yurdu yangını (2016), Çorlu tren kazası (2018), Ankara tren kazası (2018), İzmir depremi (2020), Elazığ depremi (2020), Batı Karadeniz sel felaketi (2021), Amasra maden ocağı patlaması (2022), Maraş merkezli deprem (2023), Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketi (2023), İliç maden faciası (2024), Beşiktaş gece kulübü tadilat yangını (2024), Balıkesir mühimmat fabrikası patlaması (2024), Kartalkaya otel yangını ve Konya’da çöken bina sonrası yargıya kim hesap verdi? Gerçek sorumlular yerine yetki verilmeyen ama her facia sonrası sorumlu ilan edilecek alt seviyede birkaç memur yada çalışan.”

AKP iktidarının bu ülkeyi gün geçtikçe kötüye götürdüğünü ama bir türlü görmediklerini iddia eden Ahmet Damar, “Bir ülkede hem başkan olacaksın, hem ekonomist olacaksın, hem savcı ve hakim olacaksın, hem doktor olacaksın, hem imam olacaksın, hem öğretmen olacaksın. Ülkede katil ceza almıyor eleştiren, konuşan ceza alıyor. Adalet siyaset adaleti ekonomi, eğitim, hastane, cami siyaset olunca ülkenin gideceği durum da enflasyon yüzde yüzü aşar, ekonomi biter, hukuk ve adalet çöker, aile biter, eğitim biter biter de biter. Hani atalarımız ne demiş “bir koltuğa 2 karpuz sığmaz” Koltuğa karpuz sığdıracağım dersen emekli sefalet içinde yaşar, asgari ücretli, memur, esnaf biter sizde hiç durmadan vergi alacağım maaşlardan kesinti yapacağım dersininiz. Kendi bakanınız bile tasarruf tedbirlerine uymaz bütün bir il ve ilçe teşkilatlarını alır milletin parasıyla tandır yemeye giderler. Bilmezler ki emekli bir tandır yemeyi bırak, bir çay içmeye kahveye oturamaz” dedi.

(Haber Merkezi)